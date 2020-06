RC Lens – Mercato : un plan B à Matusiwa est creusé en Espagne

true

En difficulté dans le dossier Azor Matusiwa, le RC Lens pourrait finalement se tourner vers la piste Pathé Ciss (26 ans), qui évolue à Fuenlabrada, en D2 espagnole.

Le dossier Azor Matusiwa patine plus que jamais. Aux dernières nouvelles, le club artésien trouve toujours une fin de non recevoir des dirigeants de Groningue après avoir pourtant formulé deux offres concrètes ces derniers jours. Aux yeux des Sang et Or, le milieu de terrain de 22 ans reste pourtant la piste prioritaire dans l’entrejeu.

Florent Ghisolfi et ses collaborateurs pourraient néanmoins finir par perdre patience et se tourner vers d’autres pistes plus abordables. Ce serait notamment le cas de celle menant à Pathé Ciss. Selon Goal, le RC Lens a pris des renseignements sur ce milieu prêté à Fuenlabrada, en deuxième division espagnole, mais sous contrat avec le club portugais de l’Uniao Madeira.

Pathé Ciss arrive en fin de contrat cet été

Libre en fin de saison, le milieu sénégalais est issu de l’Académie Diambars fondée par Jimmy Adjovi-Boco et a été titularisé à 6 reprises pour 15 apparitions en championnat (un but marqué). Lors de la saison précédente, le site Lensois.com rappelle que ce même Ciss avait été prêté au Portugal à Famalicao, pour 27 titularisations et 4 réalisations en 2e division portugaise, contribuant a la montée du club.