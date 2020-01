RC Lens – Mercato : un problème avec la nouvelle doublure d’Haïdara ?

false

Si le RC Lens n’a pas perdu un titulaire indiscutable en laissant filer Arial Mendy en prêt avec option d’achat du côté d’Orléans en début de semaine, les Sang et Or se retrouvent avec le seul Massadio Haïdara en latéral gauche de métier pour finir la saison. Un problème si d’aventure l’ancien joueur de Nancy et Newcastle venait à se blesser.

Ce très suivi Ismaël Boura

Aujourd’hui, la doublure d’Haïdara se nomme Ismaël Boura (19 ans), un attaquant reconverti, habituel pensionnaire de l’équipe de National 2. Si l’on en croit les informations de Sébastien Noé (« La Voix du Nord »), relayée par le site « MadeInLens », il s’agit d’un cas sensible à gérer pour la direction artésienne.

En effet, le jeune Boura arrive en fin de contrat en juin prochain et il n’est pas sûr que le jeune pensionnaire de la Gaillette poursuive l’aventure avec Lens. Si le Racing compte bel et bien lui faire signer son premier contrat professionnel, l’intéressé est aussi dans les bons papiers de divers clubs de Ligue 1. Affaire à suivre.