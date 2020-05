RC Lens – Mercato : une grosse ouverture sur deux cibles bretonnes !

true

A l’affût de bonnes affaires, le RC Lens a deux occasions à saisir en Bretagne : Jérémy Morel (Stade Rennais, 36 ans) et Yeni Ngbakoto (EA Guingamp, 28 ans).

Si le RC Lens dispose d’un budget mercato relativement confortable (13 M€), le club artésien ne cherchera pas à attirer des joueurs désirés dans leurs clubs. L’idée des Sang et Or étant plutôt de miser sur des joueurs en capacité d’apporter une plus-value à l’effectif de Franck Haise mais avant tout mis sur le marché ou laissés libres par leur club.

Des desseins qui pourraient être facilités par le Stade Rennais et l’En Avant Guingamp. « Ouest-France » confirme la non-reconduction probable de Jérémy Morel (36 ans) au delà de son contrat d’un an. S’il faisait construire sa maison à Rennes, l’ancien Marseillais et Lyonnais pourrait être amené à plier bagage pour continuer sa carrière. Une aubaine pour Lens.

Autre affaire à faire selon Mohamed Toubache-Ter, du côté de l’EAG cette fois-ci, aec Yeni Ngbakoto. Dans les radars du Racing pour renforcer ses couloirs, l’ancien Messin est bien sur le départ du côté du Roudourou.