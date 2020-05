RC Lens – Mercato : une menace se précise pour Aleksandar Radovanovic

false

Membre important de la défense du RC Lens, Aleksandar Radovanovic (26 ans) serait dans les bons papiers de Ludogorets, futur champion de Bulgarie.

Elément important de l’effectif du RC Lens (18 apparitions, 2 buts TTC cette saison), Aleksandar Radovanovic (26 ans) suscite quelques convoitises. Comme le rapporte l’insider Mohamed Toubache-Ter, bien renseigné sur le Mercato et particulièrement les Sang et Or, le défenseur serbe ferait l’objet d’un club européen.

En effet, le PFK Ludogorets Razgrad, probable champion de Bulgarie et habitué à disputer les compétitions européennes, aurait érigé le stoppeur lensois comme sa priorité de l’été 2020. Une piste qui pourrait pousser l’ancien joueur de Vojvodina à la réflexion malgré la tentation de découvrir la Ligue 1 à Bollaert.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 dans l’Artois, Aleksandar Radovanovic est estimé à moins de 500 000€ par le site allemand Transfermarkt, référence en cotation de joueurs…