RC Lens – Mercato : une nouvelle arrivée est en cours de finalisation !

Le RC Lens est en passe de finaliser l’arrivée du défenseur central havrais Loïc Badé.

Le RC Lens s’active pour préparer sa remontée en Ligue 1, et le club Sang et Or ne perd pas de temps. Franck Haise reconduit sur le banc, les premières recrues sont en passe d’arriver. Alors que plusieurs pistes ont été annoncées ces derniers jours, hier, L’Equipe annonçait que le RCL aurait conclu le recrutement d’un latéral droit, Jonathan Clauss, qui arrive en fin de contrat avec le club allemand de l’Arminia Bielefeld. Le Français devrait s’engager pour trois ans.

Loïc Badé ( HAC) devrait s’engager avec le RC Lens. Finalisation en cours. — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) May 11, 2020

Et ce lundi, une autre recrue défensive est annoncée. Spécialiste des transferts, Manu Lonjon annonce en effet l’arrivée imminente de Loïc Badé, le défenseur central du Havre. « Loïc Badé ( HAC) devrait s’engager avec le RC Lens. Finalisation en cours », révèle en effet Lonjon, sur Twitter.