RC Lens – Mercato : une offre pour un latéral argentin !

true

Pour étoffer son côté gauche, le RC Lens a fait une offre pour Facundo Medina (21 ans, latéral). Lens a posé 5 millions d’euros pour l’Argentin.

De retour parmi l’élite professionnelle, le RC Lens est très actif en ce début de mercato (Farinez, Clauss, Badé, Jean). Les Sang et Or veulent agir vite pour construire un bel effectif. Les hommes de Franck Haise auront pour objectif de se maintenir rapidement en Ligue 1.

Pour cela, l’organigramme du RC Lens prospecte beaucoup à l’étranger. Le but est d’accueillir un joueur par ligne d’ici la clôture du marché des transferts en octobre. Selon Loic Tanzi, journaliste chez RMC, les Sang et Or s’intéressent à Facundo Medina.

À 21 ans, l’international Espoirs argentin est une des plus belles promesses du pays. Formé à River Plate, le natif de Buenos Aires sort d’une première saison professionnelle réussie. Medina a participé à 18 rencontres toutes compétitions confondues avec son club du CA Talleres (D1 argentine) pour un but et une offrande.

Dans l’Artois, Medina pourrait être le deuxième sud-américain à être recruté cette année. Le RC Lens a déjà officialisé en prêt l’arrivée du Vénézuélien Wuilker Farinez (gardien de but). En Ligue 1 après plusieurs années de purgatoire, les Lensois veulent frapper fort pour éviter de retrouver les méandres de la Ligue 2. Un milieu de terrain, qui ne sera pas Thomas Monconduit, et un joueur offensif (Kakuta) sont encore recherchés par les dirigeants.