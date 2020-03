RC Lens – Mercato : une pépite prolongée jusqu’en 2023 (officiel)

true

Milieu de terrain de la réserve, Adam Oudjani a été prolongé par le RC Lens jusqu’en 2023, alors qu’il est professionnel depuis moins d’un an.

Petit-fils de la légende lensoise Ahmed Oudjani, neveu du champion d’Afrique 90 Cherif Oudjani, Adam Oudjani possède une sacré filiation. Ce qui, dans un club aussi attaché à ses racines que le Racing Club de Lens, ne peut pas faire de mal. Mais en plus, le milieu de terrain semble avoir beaucoup de talent.

📢 Quelques mois après la signature de son premier contrat professionnel avec le RC Lens, Adam #Oudjani a franchi une nouvelle étape ce mardi en prolongeant jusqu’en 2023. Félicitations à lui !

➡️ https://t.co/3MtnNlH6Ml#Contrat #LensoisPourToujours #rclens pic.twitter.com/CCjSWeAcXu — Racing club de Lens (@RCLens) March 10, 2020

En effet, on vient d’apprendre que les « Sang et Or » viennent de lui faire parapher un contrat jusqu’en 2023, alors qu’il avait son premier bail professionnel l’année dernière. Pilier de la réserve artésienne, avec qui il a inscrit 5 buts en 19 matches de National 2, Adam Oudjani va sans doute bénéficier de la promotion de son ancien coach, Franck Haise, chez les pros.