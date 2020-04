RC Lens – Mercato : une piste commune avec le PSG proche de s’envoler !

true

Alors que la crise sanitaire due au coronavirus ne cesse d’inquiéter les dirigeants du football français, la tenue du prochain mercato est toujours aussi indécise.

Il ne faut pas crier victoire trop vite. Surtout pas. Non, la pandémie du coronavirus fait et fera encore des ravages en France. Le confinement est plus que jamais d’actualité et plus il sera respecté par les citoyens, plus efficace sera l’éradication de la maladie. Avec ce constat, les premiers effets positifs du confinement apparaissent déjà dans le pays. Au point que L’Équipe fait savoir ce mercredi que l’hypothèse d’une reprise des entraînements pourrait être étudiée en détails si un calendrier de sortie de crise se dessine un peu plus clairement. Par exemple, on pourrait partir sur un confinement sur le lieu d’entraînement.

L’UEFA pourrait répondre à ces dernières interrogations ce mercredi lors d’une réunion en visioconférence organisée à la mi-journée. L’instance devrait également donner des précisions sur la tenue du mercato estival. Comme les autres clubs, le RC Lens devrait être très attentif à ses conclusions puisqu’il aimerait avancer ses pions. Une première piste semble d’ailleurs lui filer sous le nez plus le temps passe.

Un homme de conviction d’une élégance rare, une grande figure qui manquera au football français. Soutien à sa famille, ses proches et à @OM_Officiel. ❤️💛💙🤍 pic.twitter.com/W7GGcQOr2n — Racing club de Lens (@RCLens) March 31, 2020

Supervisé par le club artésien, le gardien des U19 Paris FC Macéo Sow (18 ans) s’est en effet vu offrir une proposition de contrat ces derniers jours de la part du RB Leipzig. L’information est signée Foot Mercato, qui ajoute que la situation devrait s’officialiser dès la fin de la crise sanitaire. En plus du Racing, le Stade Brestois et le… PSG avaient également un oeil sur le jeune portier.