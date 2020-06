RC Lens – Mercato : une piste interne en cas d’échec des négociations pour Kakuta ?

true

Les négociations avec Amiens pour Kakuta étant dans une impasse, le RC Lens pourrait se tourner vers la solution interne pour animer son couloir gauche.

La situation est bloquée pour le Racing Club de Lens dans le dossier Gaël Kakuta. Le milieu offensif gauche veut revenir dans son club formateur mais Amiens, avec qui il est sous contrat, a déjà refusé trois offres des « Sang et Or ». Les Picards veulent récupérer 5 M€ alors que les Artésiens offrent à peine plus de la moitié.

Si la piste Kakuta venait à tomber à l’eau cela pourrait faire les affaires d’un autre pur produit de la formation lensoise : Charles Boli. Car, comme l’a rappelé sur le site Lensois.com l’attaquant du FC Sion Yassin Fortune, qui l’a connu en équipes de jeunes, le fils de Roger a de sérieux atouts à faire valoir. Le futur animateur du couloir gauche lensois, ce pourrait être lui !

« Je suis très fier de le voir là aujourd’hui, avec les pros, et qu’il fournisse de belles performances. La Ligue 1, ce sera un autre niveau mais il est jeune et il a tout ce qu’il faut pour réussir. Il a tout le temps pour progresser. J’ai hâte de voir ce qu’il va montrer au sein de l’élite ! Je n’ai pas été vraiment surpris par ses performances dans un rôle de piston car je connais ses qualités, mais j’ai quand même été impressionné car ce n’est pas vraiment son poste. »