RC Lens – Mercato : une piste prend forme chez un condamné de L1

Le RC Lens lorgne du côté des relégués pour faire son marché et notamment vers Toulouse et son défenseur Issiaga Sylla.

Le RC Lens va-t-il faire son marché chez les relégués pour son grand retour en L1 ? Plusieurs noms de joueurs qui viennent de descendre figurent en tout cas sur ses tablettes. Le RCL cible les Amiénois Gaël Kakuta et Thomas Monconduit, mais ce serait aussi le cas du Toulousain Issiaga Sylla.

Selon FootMercato, le latéral gauche de 26 ans est sur la tablettes Sang et Or, mais il intéresse aussi l’autre promu, le FC Lorient. Sylla, à Toulouse depuis 2012, serait aussi dans le viseur de deux clubs turcs : Besiktas et Trabzonspor. A suivre, donc…