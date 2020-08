RC Lens – Mercato : une porte de sortie trouvée pour Arial Mendy ?

true

Latéral gauche sénégalais de 25 ans, Arial Mendy n’entre pas dans les plans de Franck Haise au RC Lens. Il pourrait rebondir du côté de la Suisse.

Après avoir démarré le mercato pied au plancher, enregistrant pas moins de sept arrivées dans tous les compartiments du jeu, du gardien de but à l’attaque, le RC Lens va devoir vendre. Car l’effectif mis à disposition de Franck Haise est beaucoup trop conséquent, même avec un calendrier congestionné comme sera celui de la saison 2020/21.

D’après France Football, une porte de sortie s’ouvrirait pour Arial Mendy, sur lequel l’entraîneur des Sang et Or ne compte pas. Elle mènerait en Suisse, plus précisément au Servette de Genève. Un club avec lequel la direction artésienne a pris l’habitude de négocier puisque l’ancien attaquant Grejohn Kyei y évolue. Le Servette, promu la saison passée dans l’élite suisse, a réalisé l’exploit de se qualifier pour l’Europa League, dont il jouera les tours préliminaires.

Recruté en 2018 à Diambars, Arial Mendy a été prêté la saison à l’US Orléans. Il aurait dû y être transféré mais la relégation du club du Loiret a fait sauter l’option d’achat. Si bien que le Servette devient aujourd’hui l’option prioritaire pour le latéral gauche de 25 ans, sous contrat avec le RCL jusqu’en 2021, s’il veut jouer régulièrement la saison prochaine.