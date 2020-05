RC Lens – Mercato : une recrue défensive laissée sur le carreau veut s’imposer en L1

true

Recruté par le RC Lens l’été dernier, Cory Sene (19 ans) a connu de bons débuts avant de disparaître de la circulation. Cela a renforcé son envie de tout casser en L1.

Le RC Lens est en train de préparer un recrutement malin pour survivre en Ligue 1 la saison prochaine. Aux manettes et en symbiose avec Franck Haise, Florent Ghisolfi a déjà lancé quelques pistes bien senties en France mais aussi à l’étranger.

L’entraîneur des Sang et Or, qui pourraient miser sur une enveloppe de 18 millions d’euros cet été, devrait aussi compter sur leurs jeunes déjà au club. C’est le cas de Cory Sene. Arrivé l’été dernier au RC Lens, le jeune stoppeur sénégalais fut l’une des révélations de la saison avec les pros avant d’enchaîner le reste de la saison avec l’équipe réserve. La perspective d’évoluer en L1 le motive d’autant plus.

Sene a déjà discuté avec Haise

« J’aurais aimé jouer un peu plus en Ligue 2, mais je ne peux rien contre les décisions du coach. Il m’a expliqué après une réunion avec lui. Je suis confiant et je continue à travailler, confie le défenseur de 19 ans dont les propos sont relayés par Lensois.com. Là, je travaille ma vitesse parce que c’est le haut niveau qui le demande aussi. Être défenseur demande à beaucoup travailler et je m’y prépare. Je ne sais pas si je serai prêté ou gardé, mais j’aimerais bien m’imposer et fouler les pelouses de la Ligue 1 avec Lens. »