RC Lens – Mercato : une somme folle réclamée pour Seko Fofana

Le RC Lens fait craquer l’un des meilleurs milieux de Serie A, Seko Fofana (Udinese, 25 ans) mais le dossier n’est pas simple…

Lassé par l’attitude de Groningue pour Azor Matusiwa, le RC Lens semble s’être orienté vers d’autres pistes pour son milieu de terrain. Grosse surprise hier dans L’Equipe, Seko Fofana (Udinese, 25 ans), l’un des meilleurs milieux de Serie A cette saison, a fait part de sa volonté de revenir en France et de signer chez les Sang et Or.

Comme le rapporte le correspondant de RMC en Italie Johann Crochet, la surprise est immense sur la Botte où on voyait un destin dans un club de standing à Seko Fofana. Du côté de la direction d’Udine, c’est aussi une énorme surprise mais on ne se laisse pas démonter par la sortie de l’Ivoirien.

D’après la « Gazzetta dello Sport », le club de la famille Pozzo réclamerait aux alentours de 20 M€ pour racheter les deux années de contrat restantes (2022) à l’ancien joueur de Manchester City.