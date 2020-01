RC Lens – Mercato : Walid Mesloub raconte les coulisses de son départ

false

C’est officiel depuis lundi soir : Walid Mesloub (34 ans) a résilié son contrat avec le RC Lens pour finalement s’engager du côté du club qatari d’Umm Salal pour les six prochains mois. Dans les colonnes de la « Voix du Nord », l’Algérien est revenu sur les coulisses du dossier.

« J’ai été contacté juste avant le match contre Guingamp samedi. C’était une offre que je ne pouvais pas refuser, même si j’étais très bien à Lens et tourné vers l’objectif de montée », a-t-il lâché, reconnaissant que l’aspect financier avait joué dans son choix : « Je suis plus près de la fin de ma carrière et ce sont des choses à prendre en compte. Je verrai ce que je fais en mai quand je reviendrai pour fêter la montée de Lens ».

Du côté du Racing, on n’a pas hésité au moment de le laisser filer sans contrepartie financière. C’est d’ailleurs ce que confirme au quotidien le coordinateur sportif des Sang et Or Florent Ghisolfi : « Walid a été remarquable au niveau de l’état d’esprit depuis le début de saison. Et personne n’oublie ici le rôle qu’il a eu pour maintenir l’équipe en 2018 ».