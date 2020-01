RC Lens : Montanier était particulièrement chaud en conf’ sur le Mercato !

true

Tenu en échec samedi dernier à Guingamp (1-1), le RC Lens tentera de rebondir à Bollaert face à Clermont. Philippe Montanier a évoqué les dossiers chauds du mercato, notamment le départ de Benjamin Moukandjo au Valenciennes FC, officialisé dans la matinée.

« Il y avait un accord avec Benji Moukandjo pour faire le point à la trêve. L’accord a été respecté et il était libre d’aller où il veut, a-t-il expliqué. Walid Mesloub nous quitte aussi, il y a un petit pincement. À son arrivée, il a permis au club de ne pas couler et il a été un pion essentiel la saison dernière. On reste en contact, on lui souhaite bonne chance ! »

[MERCATO ✅] Benjamin Moukandjo est Rouge et Blanc ! L’attaquant vient de s’engager avec le #VAFC jusqu’à la fin de la saison ! Bienvenue Benjamin ! 😀 pic.twitter.com/VlCrrq4dhe — Valenciennes FC 🦢 (@VAFC) January 23, 2020

Ensuite, le coach du RC Lens a parlé de « bonne nouvelle » concernant la prolongation de Charles Boli et évoqué la rumeur d’un intérêt pour le gardien toulousain Baptiste Reynet. « Je vais taire les nouvelles sur Jean-Louis Leca (ndlr : concernant Baptiste Reynet), donc on dément, a-t-il soufflé avant d’en finir sur le volet des transferts. On ne recrutera personne pour compenser les départs. Cela donnera aux jeunes la possibilité de s’exprimer. »

Fortes revient très bien

Montanier a par ailleurs donné des nouvelles de son infirmerie. « Aleksandar Radovanovic doit suivre un protocole de commotion cérabrale. Il a été un peu ménagé cette semaine. Il peut être indisponible samedi via ce protocole. Steven Fortes revient très bien, a-t-il poursuivi. On a du mal à se projeter loin, à force de spéculer sur les matches suivant on pourrait ne plus penser à Clermont. »

Propos recueillis sur le compte Twitter de Lensois.com