RC Lens : Montanier se frotte déjà les mains du bon coup Corentin Jean

Rentré en jeu lors des deux derniers matches du RC Lens, Corentin Jean (24 ans) n’a pas tardé à justifier les espoirs placés en lui. Samedi, l’attaquant prêté par le Toulouse FC a sorti les Sang et Or d’un mauvais pas face à Clermont (1-1) en inscrivant le but de l’égalisation.

Même si l’ancien joueur de l’ESTAC et de l’AS Monaco n’est pas au sommet de sa forme, Philippe Montanier se frotte déjà les mains avec sa recrue hivernale. Il l’a rappelé face aux médias : « Il fait une très bonne entrée. Outre son but il obtient deux occasions. Il a amené son peps. Il est là pour ça, c’est un joueur dynamique qui explose sur ses premiers appuis. Il va nous amener ce petit truc qui nous manquait. Il fait de bons premiers pas ici ».

Débarqué par anticipation pour pallier au fiasco Benjamin Moukandjo, Corentin Jean amène en effet la vitesse que n’avait pas su apporter l’attaquant camerounais au sein de l’attaque nordiste.