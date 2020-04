RC Lens : Mounir Chouiar parmi les 3 joueurs de Dijon cambriolés

true

Passé du RC Lens à Dijon l’été dernier, Mounir Chouiar a connu la même mésaventure que deux de ses coéquipiers bourguignons…

L’Equipe révèle ce dimanche que trois joueurs de Dijon ont récemment été cambriolés. Cela concerne Mounir Chouiar, l’ancien joueur du RC Lens. Avant lui, la première victime avait été le défenseur Nayef Aguerd, cambriolé en février pendant qu’il jouait un match face à Monaco (1-1).

Après 5 jours d’#EnchèresSolidaires, 2197€ récoltés ❤️💛

Grâce à la générosité de tous, l’opération se déroulera jusqu’au 24 avril minimum.

Pas d’enchère les dimanches, on se retrouve demain soir pour l’indice du maillot de lundi, et quel maillot…#rclens pic.twitter.com/VNNVOFA8ca — Racing club de Lens (@RCLens) April 11, 2020

Chouiar a suivi quelques semaines plus tard et cela a incité le DFCO a lui proposer de déménager dans une résidence plus sécurisée. Enfin, le dernier cambriolage a eu lieu cette semaine et il a visé le défenseur Mickaël Alphonse. Selon les premiers éléments de l’enquête, ces cambriolages ont été réalisés par les mêmes malfrats.