RC Lens : moyens, pistes, Cuisance… Arnaud Pouille met les choses au point pour le Mercato

Arnaud Pouille, le directeur général du RC Lens, s’est confié en longueur sur plusieurs sujets chauds dans les colonnes de 20 Minutes.

Outre la question des supporters et la gestion du budget pour la saison, Arnaud Pouille a également tenu à mettre certaines choses au point concernant le Mercato à venir. Avec plusieurs messages à faire passer.

Des moyens plus flous pour mieux négocier

« On a une enveloppe budgétaire précise mais on ne souhaite pas communiquer dessus. Mais il y a bien une enveloppe déposée à la DNCG avec des hypothèses qui sont prises en termes de masse salariale et d’indemnités de transferts achats et ventes. En plus, on est sur un mercato spécial car tous les marchés ne sont pas forcément ouverts avec des championnats qui se déroulent encore. »

Depuis quelques jours, la Voix du Nord relaie régulièrement le montant d’une enveloppe pour le recrutement du RC Lens. Celle-ci s’élèverait à 13 millions d’euros hors ventes. Dans les périodes de Mercato, il n’est jamais bon de dévoiler ses cartes aussi clairement. Le directeur général du RC Lens prend donc bien soin d’éviter toute annonce chiffrée qui pourrait se retourner contre lui lors de futures négociations. D’autant plus que la quête d’un buteur, l’une des priorités lensoises, va obliger les Sang et Or à sortir le chéquier. Autant rester évasif sur ce qu’il reste dans le compte en banque…

Le RC Lens, nouvelle cible pour valoriser ses joueurs ?

« Il y a beaucoup de noms qui circulent pour une raison simple. Comme tous les clubs, on est beaucoup appelé en ce moment par les agents. Il suffit qu’on dise qu’on va regarder pour que dans la foulée, certains disent « Lens est intéressé par… ». Mais ce n’est pas parce qu’à un moment donné, on a juste eu la politesse de répondre à un coup de fil qu’il y a un intérêt fort, qu’il est sur une liste et qu’on va déposer une offre… »

Le RC Lens est-il victime du buzz fait par sa remontée en Ligue 1 et sa bonne réputation en terme de travail de fond sur le marché des transferts ? Une chose est sûre, Arnaud Pouille veut rétablir certaines vérités. Le club nordiste semble une cible de choix pour créer de la rumeur ou, pour certains agents, offrir de la visibilité à des joueurs en recherche d’un nouveau challenge. Le dirigeant nordiste appelle donc à faire le tri entre les véritables cibles lensoises et celles qu’il faudra rapidement ranger au rang des rumeurs impossibles.

Cuisance à oublier… mais pas Kakuta ?

« Je précise que ce n’est pas le cas sur Mickaël Cuisance qui est en train de briller au Bayern. Il faut vraiment rester raisonnable. »

Cela semble notamment le cas pour Mickaël Cuisance, le milieu de terrain du Bayern Munich pour lequel un intérêt du RC Lens a été évoqué dans le cadre d’un prêt. Arnaud Pouille semble aujourd’hui écarter sa venue chez les Sang et Or en appelant à rester raisonnable sur les cibles envisagées. Il est vrai qu’au regard de l’épaisseur prise par Cuisance ces dernières semaines en Allemagne, le voir rejoindre un promu en Ligue 1 semble improbable. Mais à voir quelle sera la réalité du marché à la fin du mois de septembre… On notera aussi que la question initiale de 20 Minutes concernait Mickaël Cuisance mais aussi Gaël Kakuta. Pour le milieu du Bayern, Arnaud Pouille a démenti. Pour l’Amiénois en revanche…