RC Lens : Oughourlian s’est faufilé entre une armée d’escrocs pour prendre la tête du club

Ancien président du RC Lens, Gervais Martel ne tarit pas d’éloges sur Joseph Oughourlian, qui l’a rapidement conquis à la tête du fonds d’investissement Amber Capital.

Si le RC Lens est remonté en L1, c’est notamment grâce à une saison (tronquée) plutôt bien maîtrisée et le fait que celle-ci ait été écourtée par le coronavirus. Les supporters des Sang et Or ne sont pas dupes mais ils prennent pas ombrage de ce constat, ils savourent juste l’instant présent de regoûter enfin à une place dans l’élite. Le parcours du RC Lens est aussi à mettre au crédit de Joseph Oughourlian, qui a repris de main de maître le flambeau de Gervais Martel après une période où la santé financière du club artésien était dans le rouge.

Le RC Lens avait auditionné une quarantaine de repreneurs potentiels

« La première fois que j’ai vu Joseph, je ne connaissais pas grand-chose de lui. Comme tout le monde, j’ai été sur Google et j’ai compris qu’Amber Capital était un gros truc, même s’il nous a dit qu’il souhaitait investir à titre personnel, glisse Martel dont les propos sont relayés par Lensois.com. J’ai été tout de suite rassuré par le fait que c’est un mec qui a monté sa boite à la force du poignet. Je tenais le club à bout de bras, en faisant des miracles depuis 2 ans parce que Mammadov ne me versait plus rien. Il me fallait quelqu’un de sérieux, pas une pipe. Joseph en a dans le pantalon. »

Avant de choisir Oughourlian, Martel avoue avoir tout de même auditionné une quarantaine de repreneurs potentiels dont « des escrocs. »