RC Lens : Oughourlian s’oppose une bonne fois pour toutes à Aulas

Le président du RC Lens, Joseph Oughourlian, a expliqué qu’à son sens, décréter une saison blanche aurait été particulièrement injuste.

Après avoir eu la grande satisfaction d’apprendre que le RC Lens était promu en Ligue 1 après le gel de la saison, Joseph Oughourlian a failli réaliser un doublé très personnel en prenant le contrôle du groupe Lagardère via son fonds d’investissement Amber Capital. Une tentative qui a échoué.

Invité de Hedwige Chevrillon sur RMC Story et BFM Business ce mercredi matin, le dirigeant en a profité pour parler des « Sang et Or » mais également de cette fin de saison tronquée. Pour lui, pas de doute, l’idée d’une saison blanche émise par Jean-Michel Aulas était la plus mauvaise, contrairement à celle d’arrêter le classement après 28 journées.

Président du #RCLens, Joseph Oughourlian livre son regard sur les décisions prises par la LFP quant à l’arrêt de la saison, contestées par certains à l’image de Jean-Michel Aulas :https://t.co/Ns43v0R6Tg pic.twitter.com/ka8ZY4wZNc — Lensois.com Live (@LensoisComLive) May 6, 2020

« C’est la moins mauvaise décision. Une saison blanche aurait été quelque chose de profondément injuste. Nous avions joué 28 journées, soit 75% du championnat. Notre club et Lorient ont investi des sommes considérables pour jouer la montée en Ligue 1. L’an passé, on avait échoué aux portes de la montée après des play-offs épiques. Il y a 3 ans aussi, sur un but à la 96’ d’Amiens. Le football, c’est toujours un peu injuste quelque part mais la décision prise est la moins mauvaise pour tout le monde ! »