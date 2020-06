RC Lens : Pouille se frotte les mains, Haise pose ses demandes de Mercato

true

La montée en Ligue 1 a remis l’économie du RC Lens à flot. Franck Haise aura les moyens de son recrutement ciblé.

Avec l’arrêt des saisons du fait du Covid-19, le RC Lens n’a pas eu besoin de batailler jusqu’au bout pour remonter en Ligue 1. Au niveau économique, ce retour dans l’élite est une délivrance pour les Sang et Or et pour son directeur général Arnaud Pouille.

Dans un entretien à « France Bleu Nord », le dirigeant artésien a évoqué le coup de boost économique pour le RCL avec cette promotion : « Le montant des droits audiovisuels devrait passer de 6 à 7 millions en Ligue 2 à plus de 30 millions en Ligue 1. On attend aussi un fort effet de la montée sur la valorisation de l’effectif pour un club formateur comme nous. On peut espérer un effet multiplicateur entre 2 et 3 même si les conditions économiques vont certainement être détériorées ».

Loin de donner dans les comptes d’apoticaire, Franck Haise fait de son côté preuve de pragmatisme sur ses souhaits de Mercato, lui qui veut des recrues « dans toutes les lignes ». Il se félicite également de la signature de Wuilker Farinez, prêté avec option d’achat par Millonarios : « On cherche des joueurs avec des qualités mais aussi un état d’esprit quand on est à Lens. On veut améliorer l’effectif et préparer l’avenir et c’est le sens de la venue du futur gardien. Jean-Louis Leca reste le gardien numéro 1 ».