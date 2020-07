RC Lens : pourquoi Kakuta suscite un début d’inquiétude à Lens 

true

Recruté par le RC Lens au mercato, Gaël Kakuta (29 ans) suscite autant d’espérance que de doutes depuis son retour à la Gaillette. Faut-il s’en inquiéter ?

Des attentes déjà élevées pour son retour

Gaël Kakuta ne s’est-il pas mis trop de pression en affirmant qu’il rêvait de revenir au RC Lens ? Débauché au SC Amiens cet été – en prêt avec option d’achat – le milieu offensif de 29 ans n’a pas percé plus jeune dans le Nord et entend réparer cette incongruité. Il a très tôt annoncé son envie en sachant que les attentes seraient élevées. « Je ne sais pas si c’est le chainon manquant, mais il apportera quand il reviendra, donc très vite, a glissé Haise à ce propos sur le site Lensois.com. On sait que Gaël sera capable de nous apporter dans les 25 derniers mètres ou pour être décisif. »

Haise en fait déjà son leader technique

Si les attentes sont élevées autour de Kakuta, c’est aussi parce que Franck Haise va faire évoluer son schéma autour de lui. Et pour lui. C’est en effet en 4-4-2 que le coach du RC Lens entend débuter la saison, même s’il a déjà fait savoir que rien n’était figé dans son approche tactique. L’ancien Amiénois aura un rôle privilégié puisqu’il sera titulaire au poste de meneur de jeu. Au regard des dernières saisons en L2, guider l’animation offensive des Sang et Or ne sera pas une mince affaire.

Un physique chancelant depuis cet été

Auteur d’une saison honorable avec le SCA (2 buts et 5 passes en 24 matches de L1), Kakuta connaît l’exigence du haut niveau. Malheureusement, il traîne une douleur à la cheville depuis le début de la préparation qui l’a empêché de disputer les premiers matches amicaux des Sang et Or. Une absence répétée qui fait déjà tiquer les supporters du RC Lens. Via un sondage sur Lensois.com, ils sont ainsi 29% à penser que son forfait mérite d’être souligné. Preuve que le nouveau messie annoncé en Artois fait parler même quand il n’est pas là. N’est-ce pas à ce détail qu’on reconnaît une star ?