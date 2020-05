RC Lens : pourquoi les Sang et Or méritent la Ligue 1

false

L’attaquant du RC Lens, Florian Sotoca, qui vient tout juste de retrouver la L1 avec les Sang et Or, a fait part de son immense bonheur.

Au même titre que ses partenaires du RC Lens, il aura appris la montée en Ligue 1 loin des terrains. Par un simple message reçu sur son téléphone portable. Voici aussi pourquoi, Florian Sotoca, l’attaquant du RC Lens, revient, depuis, sur l’accession en L1 des Sang et Or. Avec plaisir, bien entendu, mais également pour rappeler pourquoi ce club, pas comme les autres, est important pour notre championnat.

Des propos tenus au cours d’un live sur Instagram. « La montée ? On l’a su par WhatsApp. Le savoir par message est tout de même une grande fierté. Monter de Ligue 2 en Ligue 1 avec un tel club… Ce club ne mérite que la Ligue 1 et ses supporters aussi. Ils nous ont poussé tout au long de la saison, c’était fabuleux. Il ne suffit plus de rêver, mais se maintenir la saison prochaine car ça sera compliqué. »

Le message est passé.