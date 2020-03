RC Lens : Radovanovic tourne avec tristesse la page Montanier

true

Présent en conférence de presse avant RC Lens – US Orléans, Alexsandar Radovanovic est revenu sur l’actualité des Sang et Or.

Sur la relance contre le Paris FC

« C’était un match très important pour nous à Paris, après celui contre Caen. Le coach a apporté une nouvelle énergie. On doit rester concentré pour la suite. Il y avait une grosse motivation, on avait besoin d’un résultat. L’an dernier en janvier et février aussi, c’était difficile, on avait moins d’énergie. Maintenant c’est fini ce qui s’est passé est passé ».

Sur le limogeage de Philippe Montanier

« Philippe Montanier a été un très bon entraineur et une bonne personne pour moi. Il était mon premier coach ici, la connexion était bonne. C’est le foot, c’est la vie, on va continuer ! »

Sur l’US Orléans

« Orléans vient de changer d’entraîneur, ça apporte toujours quelque chose de différent. Ce club est dernier du classement mais ce n’est pas une petite équipe. Elle a des qualités. Le match aller gagné 4-1 c’était un bon match pour nous, pour moi qui a marqué là-bas, mais ce n’était pas facile ».

Heureux à Lens

« Pour moi c’est un grand plaisir de parler en Français. Tout est plus facile pour moi, pour la vie ici. Je me sens comme à la maison ! »

Retranscription : compte Twitter du RC Lens et Lensois.com.