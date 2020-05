RC Lens, RC Strasbourg, ASSE – Mercato : Amiens desserre la bride pour Kakuta

true

Le président du SC Amiens Bernard Joannin a fait un nouveau point sur le dossier Gaël Kakuta. La porte des négociations est ouverte au RC Lens.

Lancé sur la rumeur Gaël Kakuta au RC Lens il y a quelques jours, le président du SC Amiens Bernard Joannin avait fermé la porte, assurant que Lens n’était rentré en contact ni avec lui ni avec son responsable du recrutement John Williams. Un discours qui a depuis évolué lors de son passage jeudi soir sur « beIN Sports ».

« J’ai toujours eu cette vision pour mes joueurs, en accord avec eux, de ne jamais freiner leur carrière. Et je l’ai toujours démontré. Ils m’en ont été vraiment reconnaissants, mais chaque chose à un prix. On est dans la loi de l’offre et de la demande. C’est mon métier ! », a-t-il rappelé concernant Kakuta. Des propos répétés ce vendredi dans un entretien à « Téléfoot », le dirigeant ne souhaitant toutefois pas se faire avoir dans l’affaire : « Je ne veux pas qu’on vienne danser sur la tombe d’Amiens. Je ne l’accepterais pas », a-t-il martelé.

Egalement cité du côté de l’AS Saint-Etienne et du RC Strasbourg, le milieu offensif aurait d’ores et déjà choisi sa future destination. Lens, club duquel il est parti en 2007, à l’âge de 16 ans, pour rejoindre Chelsea, est sa grosse priorité pour la saison prochaine. Reste donc aux Sang et Or à payer le prix réclamé par les Picards (4 M€) pour boucler l’affaire…