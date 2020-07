RC Lens, RC Strasbourg – Mercato : grosse accélération dans le dossier Gélin (Stade Rennais) !

true

En quête d’un défenseur polyvalent, le RC Lens a accéléré dans le dossier Jérémy Gélin (Stade Rennais).

Sans faire de bruit, le RC Lens continue d’avancer sur son Mercato. Après Loïc Badé (Le Havre), Jonathan Clauss (Bielefield), Wuilker Farinez (Millonarios) et Facundo Medina (Talleres), les Sang et Or espèrent booker l’arrivée d’un milieu défensif assez rapidement.

Lens est revenu sur Strasbourg pour Gélin

Si l’on en croit « L’Equipe », le Racing aurait accéléré sur la piste menant à Jérémy Gélin (Stade Rennais, 25 ans), également ciblé par le RC Strasbourg. Si les Alsaciens semblaient jusqu’à présent les mieux placés sur le dossier, Lens a fait un retour remarqué dans les discussions, formulant une proposition contractuelle au défenseur breton avec un projet sportif clairement établi de jouer au poste de sentinelle selon Mohamed Toubache-Ter. Comme pour Strasbourg, Gélin aurait donné son accord, attendant désormais des clubs intéressés qu’ils se mettent d’accord avec le Stade Rennais.

Concernant le dossier Jérémy Gélin, le projet lensois est précis: Jouer au poste de 6 !! Sur ce dossier, Strasbourg est hyper attentiste. #RCLens — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 3, 2020

Les négociations pour Kakuta ont repris

Lens n’a pas non plus renoncé à Gaël Kakuta (SC Amiens, 28 ans). Après plusieurs jours de silence, les Artésiens auraient repris les discussions avec le club picard, relégué en Ligue 2. Si le milieu de terrain formé à la Gaillette est déjà d’accord pour un retour, aucun accord n’aurait encore été trouvé avec Amiens, inflexible sur les 5 M€ demandés.