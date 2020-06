RC Lens, RC Strasbourg – Mercato : un courtisan se retire du dossier Gonalons

true

Président du Dijon FCO, Olivier Delcourt a fait savoir que Maxime Gonalons (Grenade) ne fait pas partie de ses pistes.

Si la saison de Liga n’est pas encore terminée et que Maxime Gonalons (prêté par l’AS Roma, 31 ans) ne sait toujours pas s’il restera à Grenade (même si son option d’achat doit théoriquement être levée), les rumeurs d’un éventuel retour en France se sont multipliées.

Dans un premier temps, il n’y avait que le Dijon FCO qui était sur les rangs. Puis les noms du RC Lens ou encore du RC Strasbourg sont apparus pour l’ancien capitaine de l’OL et international français, obligeant son agent Frédéric Guerra à calmer les rumeurs.

Du côté de Dijon, on n’est aujourd’hui plus dans le coup. C’est en tout cas ce qu’affirme le président bourguignon Olivier Delcourt à « L’Equipe ». « Ce n’est plus dans les tuyaux », a-t-il glissé ce jeudi, préférant axer sa priorité sur un autre joueur aujourd’hui prêté en Liga : Pape Cheikh Diop (cédé par l’OL au Celta Vigo, 22 ans).