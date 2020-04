true

Les enchères solidaires du RC Lens et de la Fédération Lens United ont rapporté 900 € mardi. Et ce mercredi, c’est un maillot de Raphaël Varane qui est vendu.

Sportaidons, l’action solidaire menée par Cyril Dumoulin, a permis de récolter plus de 333 525 € pour le personnel soignant. Cette initiative du gardien de hand nantais a été relayée par le FC Nantes et plusieurs de ses anciens joueurs historiques. A Lens, les enchères solidaires du RC Lens et de la Fédération Lens United atteignent pour l’heure un total de 19 603 €, qui seront reversés à l’Institut Pasteur et aux centres hospitaliers de Lens et Béthune.

[Enchères solidaires | #ES21] Aujourd’hui, c’est un maillot porté en Ligue des champions par @raphaelvarane cette saison ! Offert par le joueur lui-même ! Pour enchérir et avoir toutes les infos, rendez-vous sur notre page FB ➡️ https://t.co/rE6D7ubvt5#RCLens @RCLens ❤️💛 pic.twitter.com/O7vAYsXtXl — Fédération Lens United (@FLU_Officiel) April 29, 2020

Mais depuis ce mercredi midi, un maillot de Raphaël Varane porté en Ligue des Champions avec le Real Madrid par le champion du monde est mis aux enchères, par le joueur du Real Madrid lui-même. Et il pourrait rapporter gros !