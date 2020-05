RC Lens : Seydoux rabaisse les Sang et Or pour leur remontée en L1

true

Pour l’ancien président du LOSC Michel Seydoux, le RC Lens n’a pas gagné sa place en Ligue 1 la saison prochaine ! Dur pour les Sang et Or.

Le RC Lens évoluera la saison prochaine en Ligue 1. Forts de leur deuxième place derrière le FC Lorient en Ligue 2 lors de l’annonce de la fin de saison, les Sang et Or ont gagné le droit de retrouver l’élite par la force des choses.

Cette promotion ne plait pas à tout le monde. Alors que le LOSC aurait pu se délecter de pouvoir retrouver son meilleur ennemi en L1 en 2020-2021, Michel Seydoux a cassé l’ambiance ce mercredi dans les colonnes de La Voix du Nord.

« Je suis ravi que Lens soit en première division mais il ne l’a pas gagné »

« On prend des décisions parce que le Premier ministre a prononcé une phrase qui est probablement un peu maladroite. Mais je suis certain qu’il n’a jamais entendu dire qu’on bloquait le championnat avec tel ou tel calcul pour le positionnement des places. Parce que c’est ça qui est injuste, a assuré Seydoux dans le quotidien régional. Amiens, c’est scandaleux. Et ceux qui montent, devaient-ils monter ? Je n’en sais rien moi. Je suis ravi que Lens soit en première division mais il ne l’a pas gagné. Pour moi, tout ce qu’on gagne, c’est une médaille en chocolat. »