RC Lens : Steven Fortes revient sur sa douloureuse absence

Hier, face à Clermont (1-1), Steven Fortes a fait sa rentrée après quatre mois d’absence. Le défenseur du RC Lens s’était blessé en septembre au ménisque et, ce qui ne devait le laisser sur le flanc que huit semaines a finalement nécessité une opération en novembre. Au micro de Lensois.com, l’ancien Toulousain a expliqué comment s’était déroulée cette période loin des terrains.

« Je l’ai plutôt bien vécu. Quand on me dit le verdict au départ, je me dis que je vais être écarté 2 mois. J’avais connu une année d’absence suite à une rupture des ligaments croisés donc je me suis dit que ça allait passer vite. Le fait que l’équipe gagne a aidé à ce que cela se passe mieux. Je les côtoyais tous les jours au centre. Après il y a eu des complications et dans la tête, ce n’était pas que ça n’allait pas, mais c’était embêtant que ça prenne autant de temps pour un truc comme ça. »

« Au final, cela s’est bien passé car il y avait une bonne humeur dans le groupe. Avant l’opération, même si j’avais une infiltration je ressentais une certaine instabilité au niveau du genou et ça ne me permettait pas de m’entraîner normalement. Après l’opération en novembre en revanche, je me suis senti libéré. »