RC Lens : supporters, avenir, montée…Gaëtan Robail se livre

Au travers d’un entretien accordé au site footmercato, l’attaquant du RC Lens, Gaëtan Robail a évoqué l’actualité du RC Lens. L’occasion pour lui, formé chez les Sang et Or, de revenir sur son parcours et ses attentes.

Un premier coup dur

« En quittant Lens, j’ai dit à ma mère que je voulais arrêter le football parce que l’entraîneur que j’avais cette année-là m’avait dégoûté. Elle m’a dit : « il faut que tu continues, ce n’est pas parce que tu n’es plus à Lens que tu n’auras plus ta chance ». J’ai écouté son conseil et j’ai repris goût au foot en m’entraînant et en me faisant de nouveaux coéquipiers à Arras. Et puis, quatre ans après, le PSG m’a appelé pour me faire signer donc je n’ai pas hésité.

Les sifflets de Bollaert

« Quand tu sais que tu n’as pas été très bon, que tu sors et que tu es devant 25 000 personnes qui te sifflent… Après, tout le monde ne te siffle pas mais ça fait quand même du bruit donc ce n’est pas facile. C’était une mauvaise période mais j’ai réussi à la dépasser. Mais j’ai la chance de pouvoir reporter ce maillot. J’essaie de la saisir et pour l’instant, tout va bien. Je vais tout faire pour que ça continue et remettre le club là où il devrait être, c’est à dire en Ligue 1. »

Saison réussie ?

« Compliqué de répondre sans avoir fini la saison. Au départ, ça n’a pas été simple par rapport à la ferveur du public lensois et les gens qu’il y a autour. Ç’a été un peu mieux après, on verra bien pour la suite. »