RC Lens : Tony Mauricio ne s’inquiète pas des difficultés offensives

Arrivé l’été dernier en provenance de Valenciennes pour renforcer le secteur offensif du RC Lens, Tony Mauricio n’affiche pas un rendement conforme à ce que l’on pouvait attendre de lui (4 buts, 3 passes décisives en 25 matches). A l’image du secteur offensif, le natif de Limoges est en grande souffrance en 2020.

« Sur une année, ça se compense »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Mauricio ne s’inquiète pas pour autant du rendement du secteur offensif (seulement 3 buts en 2020 dont deux de Corentin Jean) : « Sur une année, ça se compense. Il y a eu des matches lors desquels nous n’avons eu que 3 ou 4 situations mais nous les avons mises au fond comme à Orléans (1-4, 10e journée de Ligue 2) alors qu’il y a des matches lors desquels nous avons eu plus d’opportunités et ça nous a moins sourit ».

Dans des propos rapportés par « Lensois.com », l’ancien du VAFC a appelé ses partenaires à ne rien lâcher : « Il ne faut pas perdre confiance et continuer à faire ce que l’on sait bien faire. On sait que les équipes nous analysent bien et jouent contre nous avec un bloc bas mais il faut poursuivre les efforts et ça va revenir ».