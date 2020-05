RC Lens : un cadre du vestiaire valide l’option Haise pour la L1

true

Cadre du vestiaire du RC Lens cette saison, Yannick Cahuzac se verrait poursuivre l’aventure en Ligue 1 sous la houlette de son entraîneur Franck Haise.

Le RC Lens est dans tous ses états. Le club artésien, de retour en Ligue 1 après un purgatoire de cinq ans, fait la Une de L’Équipe du jour et a déjà pris les choses en mains pour la saison prochaine. Au-delà d’un recrutement ciblé, les Sang et Or entendent donner à Franck Haise la charge de l’équipe fanion en L1, avec un staff élargi à ses côtés. Yannick Cahuzac (35 ans) valide totalement cette idée.

« Honnêtement oui, a répondu le milieu à beIN Sports. Il a su conquérir le groupe en très peu de temps en venant avec ses idées, sa philosophie de jeu et son staff avec Alou (Diarra) et Aymen (Djedidi). Ce sont de belles personnes et ils ont vraiment les compétences pour entraîner un grand club en Ligue 1. Franck Haise a de réelles compétences, il a su nous les prouver en 3 semaines. Il mérite tout autant que les joueurs de pouvoir accéder à ce niveau et de prouver qu’il en a les compétences. »

Cahuzac se voit rester au RC Lens avec Haise

Ce même Cahuzac en a profité pour évoquer son avenir, qu’il veut lier au RC Lens après sa saison convaincante en L2. « Le passé m’a appris à ne plus me projeter. Je pensais terminer ma carrière à Bastia et j’ai fait 2 autres clubs après, a expliqué le grand ami de Jean-Louis Leca dont les propos sont reayés par Lensois.com. L’an prochain, je pense que je serai lensois pour profiter pleinement de ce métier, en évoluant au plus haut niveau. On verra de quoi sera fait mon avenir mais si j’en ai la possibilité et que le physique me le permet, remettre le maillot bastiais serait un grand bonheur. Mais pour l’an prochain j’ai encore envie d’évoluer au plus haut niveau, de profiter de ce magnifique public et de continuer cette histoire que j’ai commencé avec ce club. La fin de ma carrière ? J’espère jouer encore au moins 2 saisons. »