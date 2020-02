RC Lens : un célèbre supporter fait une excellente promotion du Racing à la TV

true

Les couleurs du RC Lens sont de nouveau portées très haut. Avant un éventuel retour en Ligue 1 en fin de saison, Ludovic les a placées à la télévision vendredi dans l’émission Grand Oral sur France 2. Ce célèbre kapo en Marek a ainsi tapé dans l’œil de la production, qui lui a proposé de venir à l’émission après son apparition dans la pièce Stadium.

« Quand je parle de Lens, je me fous de tout le reste »

« Je n’étais pas stressé. Franchement, quand tu es face à 4000 bonhommes dans le kop à Lens, là il y a de la pression, tu ne peux pas te rater. Les caméras, les lumières etc, ça ne m’a rien fait, raconte l’intéressé dans So Foot. Quand je parle de Lens, moi le petit-fils de mineur, je me fous de tout le reste. Je n’ai vu que le public à qui je devais transmettre ce qu’est véritablement un supporter, qui plus est à Lens. J’en ai ras-le-bol que l’on nous considère comme des alcooliques, des chômeurs, des personnes violentes. Pour moi, Lens, c’est notre blason, c’est notre histoire, c’est la fraternité que tu vois dans nos tribunes. »