RC Lens : un excellent présage pour la montée des Sang et Or en L1 ?

Le RC Lens, qui a battu Niort pour s’installer en tête de la L2 avant la trêve hivernale (1-0), est un champion d’automne aux statistiques prometteuses pour la L1 en fin de saison.

Le RC Lens trace sa route. Les Sang et Or se sont imposés samedi à Bollaert devant les Chamois Niortais (1-0) et ont doublé le FC Lorient pour s’installer en tête du classement de L2. Les hommes de Philippe Montanier en ont profité pour coiffer le titre de champions d’automne avec un petit point d’avance sur les Merlus.

40 – Lens affiche 40 points après 19 matches de Ligue 2 cette saison. Depuis l’instauration de la poule unique en 1993/94, les 9 équipes ayant comptabilisé au moins 40 points à ce stade de la compétition sont montées en Ligue 1 en fin d’exercice. Présage ? @RCLens pic.twitter.com/o7odesmFDE — OptaJean (@OptaJean) December 21, 2019

Ce petit point pourrait pourtant signifier bien plus qu’un simple honneur ponctuel. Les statisticiens d’Opta font en effet remarquer que le RC Lens affiche 40 points après 19 matches de Ligue 2 cette saison et qu’il s’agit d’un excellent parcours…

Un cadeau de Noël avant l’heure ?

Depuis l’instauration de la poule unique en 1993/94, les 9 équipes ayant comptabilisé au moins 40 points à ce stade de la compétition sont montées en Ligue 1 en fin d’exercice ! Forcément, les supporters du RC Lens peuvent estimer qu’il s’agit d’un présage très positif pour retrouver l’élite cinq ans après l’avoir quittée.