RC Lens : un scénario de reprise a glacé le sang de Guillaume Gillet

Les différents scénarios de reprise creusés par la LFP ne font pour l’instant pas l’unanimité chez les clubs français. Notamment au RC Lens.

La crise sanitaire a gelé le championnat de France. Les professionnels sont à l’arrêt complet depuis le mois de mars et restent confinés chez eux comme tout bon citoyen qui se respecte. Guillaume Gillet (36 ans) est belge a a rejoint son pays natal pour passer cette période inédite en famille.

Aussi, le milieu de terrain du RC Lens en profite pour travailler sa condition physique pour être fin prêt si LFP sonne les trois coups de la reprise. Pour l’instant, nous n’en sommes pas encore là. La Ligue souhaite malgré tout reprendre la saison mi-juin pour terminer l’ensemble des compétitions, barrages compris au 3 août. Ce qui imposerait de jouer tous les 3 jours, une esquisse qui ne convainc pas vraiment Gillet.

Gillet trop vieux pour entrer dans les combines de la Ligue ?

« Si on m’avait posé cette question il y a 4 ou 5 ans j’aurais dit que ça ne me gênait absolument pas car j’avais l’habitude de jouer la Coupe d‘Europe en semaine, assure le milieu du RC Lens dont les propos sont relayés par Lensois.com. Maintenant c’est vrai qu’on parle d’un joueur de 36 ans, même si je me sens très bien physiquement, j’ai appris à mes dépens qu’une préparation tronquée peut amener de graves blessures, je l’ai vécu à Lens pendant l’été 2018. J’en ai eu pour 4 mois et c’était la seule blessure de ma carrière. Je sais à quel point il est important de faire une bonne préparation. On parle de reprendre le championnat après 3 semaines maximum de préparation puis repartir sur un rythme fou, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. »