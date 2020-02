RC Lens : un sujet préoccupant alimente les discussions du vestiaire 

true

Philippe Montanier en a fait la remarque en conférence de presse : pourquoi le RC Lens peine-t-il plus en première période ?

Les Sang et Or sont son équipe « rouleau compresseur » qui a besoin de temps pour marquer ses adversaires, avant de prendre l’ascendant. Florian Sotoca partage ce point de vue mais admet que le sujet commence à être discuté au-sein même du vestiaire lensois, pleinement conscient du phénomène.

« On en a parlé, on a fait des réunions »

« On en a parlé, on a fait des réunions. On sait qu’on a un peu plus de mal en première période, explique l’ancien attaquant de Grenoble dont les propos sont relayés par Lensois.com. En tout cas, on est plus en réaction en ce moment mais on a un groupe solide et expérimenté, qui gère bien les matches. Cela va s’ouvrir, on ne se fait pas de souci. Les adversaires nous attendent plus en première période. A nous d’être patients. On prouve aussi que physiquement, on est bien. C’est en 2e mi-temps que l’on met les 3 quarts de nos buts. Il y a un côté positif et un négatif, moi je préfère voir les choses positivement dans un championnat très difficile au sein duquel les équipes nous étudient bien. »