RC Lens : une belle initiative pour booster les joueurs à la reprise

Si le RC Lens a dû se mettre en pause pour les raisons que l’on connaît, le club se montre créatif en vue de la reprise.

Comment faire passer des messages positifs tout en pensant à la reprise ? Le RC Lens a sa petite idée sur la question avec une proposition pour ses supporters d’envoyer de jolis messages aux joueurs nordistes.

Sur son compte Twitter, le RC Lens a en effet lancé un appel pour que les supporters lensois publient leurs plus beaux dessins. Le club sang et or assure que par la suite, ces œuvres orneront le vestiaire pour le retour des joueurs.

✍️ ?Pas toujours évident d occuper les enfants en ce moment… envoyez- nous leurs dessins sur le #rclens et nous les afficherons dans le vestiaire pour le retour des joueurs. #dessinàlamaison #joccupemesenfants pic.twitter.com/nWc8JRqZ9f — Racing club de Lens (@RCLens) March 19, 2020

Une belle manière de motiver les troupes de Franck Haise quand ils retrouveront le chemin de l’entraînement… tout en occupant efficacement ses enfants. Pas la plus mince affaire en cette période de confinement.