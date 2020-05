RC Lens : une figure de L1 souhaite la bienvenue aux Sang et Or

true

Doyen de la L1, Vitorino Hilton, passé par le RC Lens, se réjouit de revoir son ancien club de retour dans l’élite.

A 42 ans, Vitorino Hilton devrait prolonger d’une saison à Montpellier, et terminer sa carrière dans l’Hérault en 2021. C’est ce qu’il a confié à L’Equipe, où le défenseur brésilien a aussi confié sa joie de retrouver le RC Lens en L1, lui qui avait porté le maillot sang et or de 2004 à 2008.

Franck #Haise confirmé

Le #rclens a choisi de poursuivre la collaboration avec Franck en tant qu’entraîneur du groupe pro pour les 2 prochaines saisons. La constitution intégrale de son staff sera communiquée ultérieurement.

Communiqué ➡️ https://t.co/MP6UGyJ9mi#rclens — Racing club de Lens (@RCLens) May 8, 2020

« Même si mon premier club en France est Bastia, un club que j’ai beaucoup apprécié, à Lens j’ai vécu trois belles années qui ont marqué ma carrière, a expliqué l’ancien marseillais. Voir Lens de nouveau en Ligue 1 me fait plaisir. J’espère être montpelliérain encore la saison prochaine pour aller à Bollaert et rencontrer le public lensois. »