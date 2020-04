RC Lens : une légende des Sang et Or s’en est allée

true

Le RC Lens a communiqué sur la triste nouvelle survenue aujourd’hui : Arnold Sowinski, grand nom du Racing, s’est éteint des suites du coronavirus.

On l’a appris il y a quelques minutes seulement : un très grand nom du RC Lens, Arnold Sowinski, s’est éteint aujourd’hjui, à l’âge de 89 ans, des suites du coronavirus. Arnold Sowinski avait été joueur du Racing, gardien de but de 1952 à 1966, puis entraîneur de l’équipe première.

Le club artésien, au travers d’un communiqué, a tenu à réagir à la triste nouvelle. « Le Racing Club de Lens vient d’apprendre avec une immense tristesse la disparition d’Arnold Sowinski. Mineur, joueur, entraîneur, supporter… il incarnait l’esprit sang et or par excellence. Tout notre soutien à sa famille et ses proches. »