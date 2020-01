RC Lens : une réunion improvisée avec les supporters ?

true

Deuxième du championnat avec trois points de retard sur le leader lorientais et trois d’avance sur son plus proche poursuivant, l’AC Ajaccio, le RC Lens va plutôt bien en ce moment. Et ce, même s’il a débuté l’année 2020 par deux nuls (1-1 contre Guingamp et Clermont) lui ayant fait perdre la pole position.

Pas de quoi, en tout cas, organiser une réunion avec les supporters pour calmer le jeu et l’union sacrée. Pourtant, le site « Lensois.com » nous informe que le gardien Jean-Louis Leca, le président général, Arnaud Pouille, et l’entraîneur, Philippe Montanier, ont rencontré les fans lundi soir.

Réunion avec les supporters du #RCLens pour Jean-Louis Leca, Arnaud Pouille et Philippe Montanier. (Source : Instagram) pic.twitter.com/xiVXSuQ55u — Lensois.com Live (@LensoisComLive) January 27, 2020

Les échos de cette soirée n’ont pas encore fuité. Peut-être s’agissait-il de remotiver tout le monde alors qu’un déplacement très important sur la pelouse du Havre vendredi se profile…