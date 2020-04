RC Lens : Walid Mesloub n’a pas oublié les Sang et Or

false

Même s’il est parti dans le Golfe en janvier, Walid Mesloub garde un profond respect pour son ancien club du RC Lens.

Capitaine du RC Lens la saison passée, Walid Mesloub (34 ans) avait complètement perdu sa place chez les Sang et Or sur le début de saison. A six mois de la fin de son contrat, l’ancien international algérien avait donc décidé de quitter le club en janvier, direction Umm Salal au Qatar.

Malgré tout, dans un entretien au site « Actufoot », l’ancien Merlu a réaffirmé sa fierté d’avoir pu porter le maillot du Racing : « Très sincèrement s’il fallait faire un choix, et sans faire offense à personne je le précise, le RC Lens reste le plus beau club dans lequel j’ai évolué. Lens c’est costaud quand même ! Ce maillot Sang et Or génère une ferveur incroyable. C’est du jamais vu en Ligue 2 et franchement ce club mérite largement l’élite », a-t-il glissé.

Normalement, avec la décision du gouvernement d’annuler la fin de saison suite à la pandémie du coronavirus, il est plus que probable que Mesloub puisse supporter un RC Lens de retour à sa vraie place en 2020-2021…