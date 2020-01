RC Lens : Yahia révèle comment Mammadov a plombé le club

true

A l’été 2014, alors que le Racing Club de Lens vient de remonter en Ligue 1, son expérimenté défenseur central Alaedinne Yahia accepte de prolonger son contrat. Seulement, la LFP suspend toute nouvelle signature tant qu’Hafiz Mammadov n’a pas apporté les garanties bancaires qu’il avait promis.

L’homme d’affaires azéri ne tiendra jamais ses promesses et Yahia sera contraint de filer à Caen. Aujourd’hui retraité, le Tunisien a exprimé ses regrets au Petit Reporter Foot. Selon lui, si les cadres de la remontée étaient restés, les « Sang et Or » auraient pu se maintenir…

Amoureux des Sang et Or, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du RC Lens, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #RCL #SangetOrhttps://t.co/XcwE2zWmLU pic.twitter.com/wnhvDruz6I — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

« Je ne dirais pas regret mais ma plus grande déception. J’ai quitté le RC Lens contre ma volonté. Je l’ai quitté car je suis joueur et à un moment, j’ai envie de jouer au foot. La preuve, Alphonse Areola, Tisserand, Edgar Salli ou Ljuboja ont aussi dû partir. En plus, je pense qu’avec cette équipe, on se serait maintenus en Ligue 1 même en jouant à Amiens. Mais le malheur des uns a fait le bonheur des autres. J’ai réussi à trouver un club qui était Caen et je n’oublierai jamais que c’est le club qui m’a tendu la main. »