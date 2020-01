RC Strasbourg : Bellegarde se rappelle du RC Lens et rêve des Bleus

true

Jean-Ricner Bellegarde (21 ans) a réussi son examen de passage au RC Strasbourg. Débarqué l’été dernier du RC Lens presque dans la peau d’un inconnu, le milieu de terrain a mis toute son énergie au service du collectif pour se faire une place dorée dans la rotation de Thierry Laurey.

Le milieu du RC Strasbourg brille si fort qu’il a été appelé en Espoirs fin 2019, avant de rêver aux Bleus à l’avenir. « Pour tout gamin qui joue au foot en France, c’est une fierté de porter le maillot de l’équipe de France, a-t-il affirmé sur le site officiel du RCS. Les Bleuets ? Je n’ai pas été surpris parce que j’avais ça en tête. C’est encourageant même s’il y a de la concurrence. »

Bellegarde compare la Meinau à Bollaert

Bellegarde en a profité pour évoquer ses premiers pas en Alsace après avoir connu le RC Lens et l’ambiance de la Meinau, proche de celle de Bollaert. « Quand je ne connais pas trop, je suis un peu réservé. Mais là, je me sens super bien. Je connaissais certains joueurs avant d’arriver, j’ai pris mes marques, c’est une bonne petite ville, a-t-il ajouté. Ça fait pas mal de changements pour un premier transfert. C’est un peu bizarre quand tu ne sais pas où tu vas atterrir, où tu vas mettre les pieds. Là, je me suis habitué. La Meinau ? Ça ressemble fort à Lens. Tout joueur qui vient à la Meinau voit que c’est un stade qui est en feu, c’est un plaisir pour tout joueur. Tout le monde aimerait jouer à Strasbourg pour ça. »