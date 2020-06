RC Strasbourg : la dernière recrue du RC Lens était un supporter assidu de la Meinau

true

Le latéral droit, né à Strasbourg et qui a été au centre de formation du RCS, a toujours supporté les deux grands Racing du championnat de France.

Ce matin, Jonathan Clauss a fait ses premiers pas du côté de La Gaillette. Le latéral droit s’est engagé avec le Racing Club de Lens après deux années en Allemagne, du côté de l’Arminia Bielefeld. Il en a profité pour confier au site officiel sa joie d’être « Sang et Or » mais aussi pour révéler que, plus petit, il allait souvent à la Meinau…

« Quand j’étais jeune, c’était un club qui me faisait rêver. Quand je jouais à la console, je prenais le Racing Club de Lens. Je suivais Strasbourg à la Meinau et le RC Lens. En formation, quand on voit l’écusson du RCL arriver, ça fait rêver les jeunes. C’est une progression, mais il faut continuer et apprendre car je ne suis pas arrivé au bout. »

Né à Strasbourg le 25 septembre 1992, Clauss a débuté au FC Osthoffen avant de passer une décennie dans l’autre Racing, de 8 à 18 ans, puis de filer à l’ASPV Strasbourg avant de débuter sa carrière pro au SV Linx, en Allemagne, et de connaître les divisions inférieures dans l’Hexagone et de l’autre côté du Rhin. Cette saison, il aura l’occasion de jouer les chocs entre Racing. Une sorte de rêve d’enfant qui se concrétise…