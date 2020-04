RC Strasbourg – Mercato : le RC Lens a sapé le moral d’Ajorque

true

Pièce essentielle du RC Strasbourg, Ludovic Ajorque (26 ans) a eu du mal à digérer son échec au RC Lens dans ses plus jeunes années.

Ludovic Ajorque fait saliver quelques clubs de Ligue 1. Thierry Laurey le sait et ne veut pas se séparer d’un joueur qui a déjà marqué 8 buts et délivré 4 passes décisives cette saison en championnat. Avant de poser ses valises au RCSA, le géant (1,97m) était passé par Clermont Foot et le SCO d’Angers après avoir connu des chemins de traverse, notamment avec le RC Lens, où son père est passé en équipe réserve.

« Dès que ma mère est tombée enceinte, mon père a eu une proposition à La Réunion et on a décidé de rentrer sur l’Île, explique Ajorque à Alsa’Sports Magazine. Ensuite, j’ai fait un essai à Lens. J’avais également fait un essai avec Lille, mais ils me disaient que je devais jouer numéro 6. Je suis rentré à La Réunion, j’ai tenté le poste et cela s’est très mal passé (rires). »

Amoureux des Sang et Or, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du RC Lens, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #RCL #SangetOrhttps://t.co/XcwE2zWmLU pic.twitter.com/wnhvDruz6I — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

Son échec au RC Lens a particulièrement frustré l’attaquant du RC Strasbourg. « Je dois avouer que lorsque je suis rentré à La Réunion, je me suis dit qu’aller à Lens allait être génial, soupire-t-il. Lorsque j’ai eu l’appel pour me dire que cela ne se ferait pas, j’ai pris un coup au moral. Heureusement que sur l’île mon père avait quelques connaissances. C’est comme ça que j’ai pu faire un essai à Nantes… »