RCL : encore une défaite, cette fois contre le Paris FC

Le RC Lens a enregistré une nouvelle défaite, cette fois contre le Paris FC (1-2), en amical. Mais ils ont montré un visage très intéressant.

Six matches amicaux depuis le 16 juillet, une seule victoire (3-2 contre Genk), deux nuls (La Gantoise et Genk) et trois défaites (Le Havre, Union Saint-Gilloise et le Paris FC ce soir) : le bilan du RC Lens est loin d’être brillant. Mais il peut s’expliquer par une préparation physique lourde et par l’arrivée de sept nouveaux joueurs, la plupart appelés à être titulaires, chez le promu.

Ce soir, face à un Paris FC ayant terminé dans les bas-fonds de la L2 la saison passée, les Sang et Or ont montré un meilleur visage que lors des premières matches. Menés suite à un pénalty à la 21e minute, ils ont égalisé par Florent Sotoca juste avant la pause, de la tête. Une mauvaise relance du gardien remplaçant Yannick Pandor, qui relance dans les pieds d’un adversaire à l’heure de jeu, leur coûte la défaite. Prochain rendez-vous dans dix jours contre Chambly.

RC Lens : Leca (Pandor, 50e) – Gradit, Badé (Boura, 26e) (Robail, 46e), Medina – Clauss, Cahuzac (cap.), Doucouré, Haïdara – Kakuta (Oudjani, 88e) – Ganago, Sotoca.