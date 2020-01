false

A la pause ce samedi soir, l’En Avant de Guingamp et le RC Lens ne parviennent pour l’instant pas à se départager au Roudourou (0-0).

Dans le match en retard de la 20e journée de Ligue 2, Guingamp et Lens sont toujours à 0-0. Un résultat qui n’arrangent pas les Sang et Or, lesquels cèdent la première place du championnat à Lorient.