Résultats amicaux : le RC Lens et le Stade de Reims s’imposent, le Stade Rennais chute

Dans ce dernier week-end de préparation avant la reprise de la Ligue 1, le RC Lens, le Stade de Reims et le Stade Rennais ont connu des fortunes diverses.

Au lendemain de l’annulation du match amical face au Sparta Rotterdam, le RC Lens n’a pas mis longtemps à trouver un nouvel adversaire en la personne de Dijon. Et les Sang et Or ont réussi à s’imposer 1-0 grâce à un but de Sotoca (25e).

Le Stade de Reims, de son côté, a longtemps été mené au score par le club danois du Midtjylland après le but de Mabil (14e). Mais en seconde période, Munetsi (69e), Kutesa (72e) et El-Bilal Touré (90+2e) ont donné la victoire aux Rémois (3-1).

Enfin, le Stade Rennais s’est incliné face à Nice (2-3). Aguerd a pourtant débloqué le compteur pour sa première sous le maillot breton (30e) mais Dolberg (42e, 61e) et Thuram (44e) ont permis ) Nice de prendre un gros avantage avant la réduction du score de Martin Terrier (88e) en fin de rencontre.