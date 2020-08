Stade Rennais – Mercato : le RC Lens aurait tenté sa chance dans le dossier Guirassy

true

Alors que Sehrou Guirassy veut absolument rejoindre le Stade Rennais, le RC Lens aurait tenté de s’engouffrer dans la brèche.

Le RC Lens l’a montré avec le dossier Seko Fofana, les Sang et Or savent se montrer ambitieux dans ce Mercato estival malgré leur statut de promu. Et visiblement, alors que la recherche d’un buteur pourrait être le dernier dossier chaud du recrutement lensois, Arnaud Pouille et l’équipe dirigeante auraient tenté un pari osé.

Selon FootMercato, le club nordiste aurait approché de manière concrète Amiens pour le transfert de Sehrou Guirassy. « Le club des Sang et or s’est démené pour tenter de recruter Guirassy, allant jusqu’à proposer oralement une offre conséquente », écrit d’ailleurs le site.

Néanmoins, le RC Lens aurait été rapidement douché dans ce dossier pour une raison simple. La volonté de Sehrou Guirassy est claire et exclusive. Il souhaite à tout prix rejoindre le Stade Rennais qui négocie depuis de longues semaines avec Amiens pour tenter de trouver un accord. Reste à voir si le RC Lens pourrait avoir une opportunité dans quelques temps dans le cas où la piste rennaise tomberait à l’eau…